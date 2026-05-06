Празничният Гергьовден ще бъде слънчев





Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23° и 28°, в София – около 25°.

В планините ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще си развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. По високите части вятърът ще е от север-северозапад, но след обяд ще се ориентира от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 22°. Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 15 мин. и залязва в 20 ч. и 32 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 17 мин. Луната в София изгрява в 00 ч. и 35 мин. и залязва в 8 ч. и 58 мин. Фаза на Луната: четири дни преди последна четвърт.