Йотова към Прогресивна България: Имате всичко в ръцете си







След изборния резултат от парламентарния вот на 19 април държавата ни е в една нова политическа ситуация. Българите гласуваха за стабилна България - за стабилно правителство и за сигурност във всичките аспекти, включително социална сигурност, за всеки български гражданин, сигурност във външната политика и отбраната. Хората гласуваха за различен начин на управление на държавата с повече прозрачност и за правила. Това заяви президентът Илияна Йотова в началото на консултациите с най-голямата парламентарна група в 52-рото Народно събрание – „Прогресивна България“. Държавният глава поздрави представителите на формацията за убедителния резултат, който й осигурява пълно мнозинство в парламента. Тя посочи, че в следващите месеци „Прогресивна България“ трябва да защити очакванията на избирателите.

Обикновено на консултациите, провеждани през годините, се обсъжда как ще бъде съставено бъдещото правителство, как ще се правят коалиции. Този път имате всичко в ръцете си, заяви Илияна Йотова, като подчерта, че сега е ясно кой носи отговорността за взиманите решения. Президентът акцентира върху необходимостта от предприемане на мерки в защита на най-уязвимите хора, които изнемогват от покачването на цените и от дисбалансите между разходи и доходи. В това отношение е важно, по думите на президента, как ще се процедира с проекта на бюджет за настоящата година, който безспорно трябва да е първата политическа задача пред „Прогресивна България“.

Хората гласуваха за различен начин на управление на държавата, за взаимодействие не само с институциите, а с всички партньори в страната и с българските граждани, за повече прозрачност и за правила, каза Илияна Йотова и допълни, че това трябва също да е приоритет за управляващото мнозинство.

Президентът заяви, че са важни и приоритетите във външната политика, за да може България да има силен глас сред европейските партньори, което отдавна не се е случвало.