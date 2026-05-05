Честванията в Дупница за Деня на храбростта и празника на Българската армия на 6-и май са поверени от общинското ръководство в ръцете на Съюза на офицерите и сержантите от резерва и запаса – гр. Дупница и НЧ „Генерал Георги Тодоров 2011“ Ви канят на Тържествено честване на 6-ти май - Ден на храбростта и
празник на Българската армия.
Пред паметната плоча на църквата "Покров на Св. Богородица" от 11 часа ще се проведе панихида в памет на загиналите дупничани във войните за Oсвобождение, Обединение и Независимост на България.
След това присъстващите ще могат да почетат героите, поднасяйки венци и цветя.
Малко по-късно от Общинския ученически духов оркестър ще отправят празничен поздрав към присъстващите.
Заповядайте!
Запасни офицери и сержанти поемат честването за 6-и май в Дупница с панихида
