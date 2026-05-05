Най-добрите пожарникари сред учениците в Дупница са възпитаниците на ОУ "Евлоги Георгиев"





РСПБЗН – Дупница, проведе Районното състезание на Младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец“,

В надпреварата участваха отборите на ОУ „Евлоги Георгиев“ – Дупница, СЕУ „Св. П. Хилендарски“ – Дупница, ОУ „Христо Ботев – с. Крайници“, ОУ „Христо Ботев“ – с. Самораново, ОУ „Христо Ботев“ – Сапарева баня, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Бобошево, ОУ „Св. Климент Охридски“ – Дупница, и ОУ „Неофит Рилски“ – Дупница.

Оспорвана бе борбата в двете дисциплини – Бойно разгръщане на състезателна пътека и 400 м щафетно бягане с препятствия.

В крайното класиране победителят е отборът на ОУ „Евлоги Георгиев“ – Дупница. На второ място в днешното състезание се класира отборът на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – Дупница, а на трето е отборът на ОУ „Св. Кирил и Методий“ - Бобошево.

Призьорите получиха медали, грамоти и купи, а за всички участници имаше подаръци.