Затопля се, температурите днес ще стигнат 25 градуса





Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, а в София - около 21°.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността около и след обяд. Само на отделни места ще превали слаб дъжд, по най-високите върхове на Рила и Пирин - сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 13°-15°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.



В сряда ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините в Западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб, предимно от югоизток. През следващите дни въздушната маса ще е неустойчива. В четвъртък и петък над Източна България ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна облачността ще е по-често значителна, около и след обяд купеста и купесто-дъждовна. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици; възможни са и градушки. В събота вятърът ще се ориентира от север-северозапад и ще е до умерен. Краткотрайни валежи и гръмотевични бури ще има на повече места в страната. В неделя и понеделник вятърът ще отслабне и ще се завърти от изток-североизток. На места все още ще има валежи, но вероятността за гръмотевична дейност е по-малка. През периода минималните температури ще се повишават и към почивните дни в повечето места ще са между 9° и 14°. Дневните ще са предимно между 20° и 25°, малко по-ниски в четвъртък и в събота; а в понеделник ще започне бързо и чувствително затопляне.