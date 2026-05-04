Иран атакува кораби в Ормузкия проток, САЩ и Израел се готвят за нови удари





Морските власти на Великобритания (UKMTO) докладват за удар по още един кораб, намиращ се приблизително на 14 морски мили северно от Рас ал-Хайма в ОАЕ.

Иранските въоръжени сили атакуваха няколко кораба, които стоят на котва на разстояние от Ормуз.

Изтребители на ВВС на САЩ извършват бойни въздушни патрули в Залива, като вероятно съдействат за свалянето на ирански ракети и дронове, които се приближават, на фона на продължаващите атаки срещу територията на ОАЕ.

Източници на CNN съобщават, че се очаква ударите на САЩ и Израел срещу ирански цели да бъдат възобновени в рамките на 24 часа в отговор на иранските атаки срещу кораби в Ормузкия проток и срещу основния нефтопревозен терминал на ОАЕ.