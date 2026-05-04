В един ден: Партиите минават като на конвейр при Йотова на консултации за съставяне на правителство

Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с парламентарните групи в 52-рото Народно събрание
В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията президентът Илияна Йотова ще проведе консултациите с представители на парламентарните групи в 52-рото Народно събрание.
На 5 май, вторник, в президентската институция държавният глава ще приеме, както следва:
От 10.30 часа – представители на парламентарната група на „Прогресивна България“;
От 11.30 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС;
От 12.30 часа – представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи – ДПС“;
От 14.00 часа – представители на парламентарната група на „Демократична България“;
От 15.00 часа – представители на парламентарната група на „Продължаваме промяната“;
От 16.00 часа – представители на парламентарната група на „Възраждане“;
След края на консултациите държавният глава Илияна Йотова ще направи изявление пред медиите.
