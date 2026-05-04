Пияна литовка намушка с нож четирима в магазин във Варна

Жена е намушкала с нож четирима души във Варна, предаде Нова.
Според информацията 47-годишна жена, гражданка на Литва, е намушкала четиримата в магазин за хранителни стоки на ул. "Подвис". Сигналът е подаден в 13:57 часа днес.
На място има полиция, а нападателката е задържана. По непотвърдена информация арестуваната е действала под влиянието на алкохол.
Трима от пострадалите са настанени в болница, без опасност за живота, а четвъртият е прегледан и освободен.
По случая е образувано досъдебно производство. Заради нападението движението по улицата е ограничено.