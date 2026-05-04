Ирански ракети са поразили американска военна фрегата при опит да премине през Ормузкия проток







Местни новинарски източници в Южен Иран съобщават, че две ракети са ударили фрегата на американските военноморски сили в регионалните води.

Според политическия кореспондент на информационната агенция Fars, позовавайки се на местни източници в Южен Иран, фрегатата, която се е движила близо до Джаск в понеделник, нарушавайки правилата за морска сигурност и навигация в опит да премине през Ормузкия проток, е била подложена на ракетна атака, след като е игнорирала предупрежденията на военноморските сили на Ислямска република Иран.

Източниците допълнително съобщават, че в резултат на тези удари американският кораб не е могъл да продължи курса си и е бил принуден да се върне и да напусне района.

Ислямска република Иран преди това обяви, че всяко преминаване през Ормузкия проток без официално разрешение от Иран не е възможно и че всяко пренебрегване на това предупреждение ще бъде посрещнато с решителен отговор от въоръжените сили.

Все още не са публикувани допълнителни подробности относно размера на щетите или евентуалните жертви.