Столични полицаи разкриха добре организирана схема за източване на десетки хиляди евро чрез подправени лични документи;
Служители на отдел „Икономическа полиция“ към Столичната дирекция на вътрешните работи разкриха престъпна схема, при която извършителите кандидатствали за потребителски кредити за над 30 000 евро, използвайки лични карти на реални граждани със сменени снимки;
По този начин били заблуждавани банкови институции чрез онлайн платформи, а отпуснатите средства впоследствие били теглени от банкомати чрез виртуални дебитни карти;
В хода на оперативните действия е задържана 21-годишна жена в момент на теглене на средства, отпуснати на чуждо име. Установен и задържан е и 25-годишен мъж, който изпълнявал ролята на наблюдение и извършвал физическите тегления;
При последвалите процесуално-следствени действия – претърсвания и изземвания на пет адреса на територията на София – са установени и задържани още трима участници в схемата: двама мъже на 24 и 20 години и 19-годишна жена. По данни на разследването и те са участвали в усвояването на кредити в размер на около 30 000 евро, изтеглени на името на други лица;
При претърсванията са намерени и иззети:
над 11 000 евро в брой;
2 неистински лични карти;
разпечатани договори с банкови институции;
9 мобилни телефона;
Петимата са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура им са повдигнати обвинения и е определена мярка „задържане под стража“;
Столични полицаи разкриха добре организирана схема за източване на десетки хиляди евро чрез подправени лични документи
Столични полицаи разкриха добре организирана схема за източване на десетки хиляди евро чрез подправени лични документи;
Най-четено
- Зеленски обеща на Москва украински дронове на Червения площад за парада на 9-и май
- Ирански ракети са поразили американска военна фрегата при опит да премине през Ормузкия проток
- Христанов: МЗХ отпуска средства за възстановяване на храмове в страната
- Столични полицаи разкриха добре организирана схема за източване на десетки хиляди евро чрез подправени лични документи
- Задържаха раздрънкан румънски камион, преди да изнесе от България милион и половина къса цигари
- Андрей Гюров: Служебното правителство оставя държавата в много по-добро състояние от това, което завари
- Има ли улични банди в Дупница? Вандали трошат къде каквото им падне на обществени места
- Мъж наби социална работничка в Сапарева баня, скарала се с майка му
- Кабинетът на тик-ток звездата Гюров оставя наистина тежко наследство за Радев
Темите от "Страна"
- Христанов: МЗХ отпуска средства за възстановяване на храмове в страната
- Столични полицаи разкриха добре организирана схема за източване на десетки хиляди евро чрез подправени лични документи
- Задържаха раздрънкан румънски камион, преди да изнесе от България милион и половина къса цигари
- Андрей Гюров: Служебното правителство оставя държавата в много по-добро състояние от това, което завари
- Кабинетът на тик-ток звездата Гюров оставя наистина тежко наследство за Радев
- Жертва и ранени при катастрофа между 3 коли на Северната тангента на София
- Свлачището по пътя Смолян- Пампорово остава активно
- Спряха електрозахранването и газоподоването в района на свлачището на пътя Смолян-Пампорово
- Петима мъже загинаха след челен удар в тир край Ботевград