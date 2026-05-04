



Столични полицаи разкриха добре организирана схема за източване на десетки хиляди евро чрез подправени лични документи;

Служители на отдел „Икономическа полиция“ към Столичната дирекция на вътрешните работи разкриха престъпна схема, при която извършителите кандидатствали за потребителски кредити за над 30 000 евро, използвайки лични карти на реални граждани със сменени снимки;

По този начин били заблуждавани банкови институции чрез онлайн платформи, а отпуснатите средства впоследствие били теглени от банкомати чрез виртуални дебитни карти;

В хода на оперативните действия е задържана 21-годишна жена в момент на теглене на средства, отпуснати на чуждо име. Установен и задържан е и 25-годишен мъж, който изпълнявал ролята на наблюдение и извършвал физическите тегления;

При последвалите процесуално-следствени действия – претърсвания и изземвания на пет адреса на територията на София – са установени и задържани още трима участници в схемата: двама мъже на 24 и 20 години и 19-годишна жена. По данни на разследването и те са участвали в усвояването на кредити в размер на около 30 000 евро, изтеглени на името на други лица;

При претърсванията са намерени и иззети:

над 11 000 евро в брой;

2 неистински лични карти;

разпечатани договори с банкови институции;

9 мобилни телефона;

Петимата са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура им са повдигнати обвинения и е определена мярка „задържане под стража“;