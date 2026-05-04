Задържан е камион с 1 500 000 къса контрабандни цигари. Това е трета последователна реализация в рамките на месец на отдел „Противодействие на контрабандата“ в ГД „Гранична полиция“.
След получена информация за румънски товарен автомобил, с който се подготвя пренасяне към Румъния на голямо количество цигари без акцизен бандерол, е създадена организация за проверка. Служители на РДГП Русе спират на Дунав мост при Русе излизащия от страната товарен автомобил, управляван от 55-годишен румънски гражданин.
При съвместна проверка с митнически служители, в ремаркето са установени 150 мастербокса цигари от известна търговска марка, или общо 1 500 000 къса, без акцизен бандерол.
Водачът на товарния автомобил е задържан. Случаят е докладван на прокуратурата и е образувано досъдебно производство в ГПУ - Русе.
Зад този резултат стоят опит, бърза реакция и добра оперативна преценка на служителите от отдел „Противодействие на контрабандата“ в ГД „Гранична полиция“. Случаят е част от последователните действия за пресичане на незаконния пренос на акцизни стоки. Работата на дирекцията в тази посока е важна за ограничаване на контрабандата, защита на държавния бюджет и противодействие на трансграничната престъпност.
Задържаха раздрънкан румънски камион, преди да изнесе от България милион и половина къса цигари
Задържан е камион с 1 500 000 къса контрабандни цигари. Това е трета последователна реализация в рамките на месец на отдел „Противодействие на контрабандата“ в ГД „Гранична полиция“.
Най-четено
- Задържаха раздрънкан румънски камион, преди да изнесе от България милион и половина къса цигари
- Андрей Гюров: Служебното правителство оставя държавата в много по-добро състояние от това, което завари
- Има ли улични банди в Дупница? Вандали трошат къде каквото им падне на обществени места
- Мъж наби социална работничка в Сапарева баня, скарала се с майка му
- Кабинетът на тик-ток звездата Гюров оставя наистина тежко наследство за Радев
- 80 кофи със силиконова мазилка изчезнаха от строителна площадка в Кюстендил, откриха ги в ромския квартал "Изток"
- Два нови контейнера в Дупница са запалени тази нощ и напълно унищожени
- Украински дрон удари луксозна жилищна сграда на 7 км. от Кремъл
- Дея Милтанова СКТМ "Марек 76" стана републиканска шампионка по тенис на маса при 19-годишните
Темите от "Страна"
- Задържаха раздрънкан румънски камион, преди да изнесе от България милион и половина къса цигари
- Андрей Гюров: Служебното правителство оставя държавата в много по-добро състояние от това, което завари
- Кабинетът на тик-ток звездата Гюров оставя наистина тежко наследство за Радев
- Жертва и ранени при катастрофа между 3 коли на Северната тангента на София
- Свлачището по пътя Смолян- Пампорово остава активно
- Спряха електрозахранването и газоподоването в района на свлачището на пътя Смолян-Пампорово
- Петима мъже загинаха след челен удар в тир край Ботевград
- Президентът Илияна Йотова пред 52-рото Народно събрание: Българските граждани очакват стабилно управление и подредена и правова държава
- Прокуратурата разследва отвличане на 47-годишен мъж в Габрово