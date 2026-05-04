Задържаха раздрънкан румънски камион, преди да изнесе от България милион и половина къса цигари





Задържан е камион с 1 500 000 къса контрабандни цигари. Това е трета последователна реализация в рамките на месец на отдел „Противодействие на контрабандата“ в ГД „Гранична полиция“.

След получена информация за румънски товарен автомобил, с който се подготвя пренасяне към Румъния на голямо количество цигари без акцизен бандерол, е създадена организация за проверка. Служители на РДГП Русе спират на Дунав мост при Русе излизащия от страната товарен автомобил, управляван от 55-годишен румънски гражданин.

При съвместна проверка с митнически служители, в ремаркето са установени 150 мастербокса цигари от известна търговска марка, или общо 1 500 000 къса, без акцизен бандерол.

Водачът на товарния автомобил е задържан. Случаят е докладван на прокуратурата и е образувано досъдебно производство в ГПУ - Русе.

Зад този резултат стоят опит, бърза реакция и добра оперативна преценка на служителите от отдел „Противодействие на контрабандата“ в ГД „Гранична полиция“. Случаят е част от последователните действия за пресичане на незаконния пренос на акцизни стоки. Работата на дирекцията в тази посока е важна за ограничаване на контрабандата, защита на държавния бюджет и противодействие на трансграничната престъпност.