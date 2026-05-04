Андрей Гюров: Служебното правителство оставя държавата в много по-добро състояние от това, което завари







Служебното правителство оставя държавата в много по-добро състояние от това, което завари. Спечелихме на България два много важни ресурса – време и пари, оставяме около 2 милиарда евро повече в бюджета за следващия редовен кабинет по линия на Плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров на брифинг в Министерския съвет.

Когато поехме управлението в края на февруари, обратното броене по Плана за възстановяване и устойчивост течеше със скорост, която предишният парламент и правителство дори не се опитваха да догонят, припомни Гюров. Премиерът посочи двете задачи, с които служебният кабинет се зае незабавно: да подаде искане за четвърто плащане и да спаси близо половин милиард евро по второто и третото плащане – пари, които бяха блокирани заради политическата неохота на управляващите за борба с корупцията. В началото на април поискахме 900 милиона евро по четвъртото плащане, което ясно показва, че когато правителството работи решително и с воля, България все още може да изпълнява графици, заяви министър-председателят.

Премиерът Андрей Гюров изтъкна още усилията на служебния кабинет да спаси 400 милиона евро, които по думите му са били отписани от предишната власт. Днес можехме да получим окончателно и безвъзвратно „Не“ от Брюксел за тези пари, защото нямаме независимо разследване на корупцията и на главния прокурор. Ние не допуснахме това да се случи и тези 400 милиона евро бяха спасени след денонощни преговори с Европейската комисия, заяви Гюров.

Министър-председателят отбеляза, че получената за страната ни отсрочка е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство: нова антикорупционна комисия, не нова табела на нова сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България, както и независимо разследване на главния прокурор – не прегрупиране на „стари джуджета“ в нови ресторанти, а справедливост. Има ново мнозинство и се надяваме с това време, което ние му спечелихме, да не видим и чуем старите оправдания, посочи още Гюров.

Вицепремиерът по европейските средства Мария Недина акцентира върху проведените активни преговори и специално благодари на Европейската комисия за проявеното разбиране. Успяхме да постигнем предоговаряне на две много ключови реформи – за антикорупционната комисия и за разследване на главния прокурор, изтъкна Недина. По думите й именно благодарение на новите срокове се спасяват 400 милиона евро. Така новото правителство ще има по-широк хоризонт и възможност реформите наистина да бъдат гласувани в Народното събрание.