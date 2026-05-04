На 1 май в ОДМВР е заявена кражба на 80 кофи със силиконова мазилка от строителна площадка в кв. „Герена“ в Кюстендил. По данни на заявителя деянието е извършено за времето от 17.00 ч. на 30 април до 8.15 ч. на 1 май. Проникването до строителните материали е осъществено чрез разрушаване на изградената преграда. Служителите на РУ – Кюстендил са установили извършителя на деянието няколко часа след получаването на сигнала – 31-годишен кюстендилец. При извършените процесуални действия в имота му в кв. „Изток“ са открити и иззети 39 кофи с различна мазилка. Извършителят на деянието е задържан с полицейска заповед. Работата по образуваното досъдебно производство в РУ Кюстендил продължава, уведомен е дежурен прокурор.
80 кофи със силиконова мазилка изчезнаха от строителна площадка в Кюстендил, откриха ги в ромския квартал "Изток"
04.05.2026
