Има ли улични банди в Дупница? Вандали трошат къде каквото им падне на обществени места





За времето от 20 април до 2 май в РУ Дупница са постъпили 3 сигнала за извършени противозаконни деяния – счупени са инвентарни предмети в обществена тоалетна в Дупница, счупена е решетка на кафеавтомат, намиращ се пред хранителен магазин в града, счупено е витринно стъкло на търговски обект. Извършени са огледи на местопроизшествията, образувани са досъдебни производства по случаите уведомена е прокуратурата.

Преди месец бе потрошена вендинг машина за играчки, като за целта бе счупена бариера и потрошени знаци в един от ритейл центровете, който се намира в центъра на града.