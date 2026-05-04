Кабинетът на тик-ток звездата Гюров оставя наистина тежко наследство за Радев

DenNews.bg
04.05.2026
размер на текста:

 Кабинетът на тик-ток звездата Гюров оставя наистина тежко наследство за Радев. Това обяви Делян Добрев на страницата си във Фейсбук и се обоснова, като представи свое изследване: 
7% инфлация
7% дефицит
30% дълг/БВП (за това вина имат всички партии)
0 мерки за справяне с инфлацията
0 мерки за овладяване цените на горивата
0 готовност за приемане на бюджет
0 предложения за реформи и фискална консолидация
Нищо, по-важното е, че видяхме как Гюров се бръсне, как си слага вратовръзката и се кълчи...
Бездарност и суета!

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети