



Кабинетът на тик-ток звездата Гюров оставя наистина тежко наследство за Радев. Това обяви Делян Добрев на страницата си във Фейсбук и се обоснова, като представи свое изследване:

7% инфлация

7% дефицит

30% дълг/БВП (за това вина имат всички партии)

0 мерки за справяне с инфлацията

0 мерки за овладяване цените на горивата

0 готовност за приемане на бюджет

0 предложения за реформи и фискална консолидация

Нищо, по-важното е, че видяхме как Гюров се бръсне, как си слага вратовръзката и се кълчи...

Бездарност и суета!