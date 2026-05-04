Два нови контейнера в Дупница са запалени тази нощ и напълно унищожени





Поредни набези срещу елементи от градската среда в Дупница

Два чисто нови контейнера са били запалени през изминалата нощ в Дупница, само броени дни след пускането им в експлоатация, информираха от обмщинска администрация.

Пластмасовите съдове бяха поставени на улица „Неофит Рилски“ в ж.к. „Елица“, но не просъществуваха дълго.



450 от контейнерите са подменени към настоящия момент и чисто новите съдове бяха поставени на различни места на територията на общината. Надяваме се, че ще си останат там непокътнати и ще изпълняват функцията си, вместо да изгорят заради нечии комплекси.

Община Дупница отново апелира гражданите да използват съдовете по предназначение и да подават сигнали при нередности и нарушение.

Нека не забравяме, че закупуването, възстановяването и покриването на щетите при подобни вандалски прояви е със средства на всички данъкоплатци.

Независимо от какъв материал са контейнерите, в тях не трябва да се изхвърлят сгурия, строителни и растителни отпадъци.

Тези нови съдове са само и единствено за смесен битов отпадък и наличието на споменатите по-горе други видове създава пречка за тяхното дълготрайно използване.

Имайте предвид още, че когато торбата с отпадъци не може да влезе през малкия капак, може да отворите големия, а не да я оставяте до контейнера.

Нека пазим Дупница чиста!