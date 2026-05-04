Украински дрон удари луксозна жилищна сграда на 7 км. от Кремъл







Украински дрон удари жилищен комплекс в Москва при атака от тази нощ, предаде The Kyiv Independent, позовавайки се на руските медийни канали в Telegram

Видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, показват дрон, летящ на ниска височина към Москва малко преди 01:00 часа сутринта местно време. Жители съобщават, че са чули силни експлозии в столицата скоро след това.

Снимките показват щети по горния етаж на висока жилищна сграда в града, като според съобщенията комплексът е кулата "Мосфилм", луксозна сграда, разположена западно от центъра на града.

Отломки от дрон са се разпръснали по улицата. Аварийни екипи работят на място.



Атаката изглежда е един от най-дълбоките удари в жилищния център на Москва, станал на около седем километра западно от Кремъл и централния Червен площад на града и на три километра от сградата на руското Министерство на отбраната. Кулата "Мосфилм" е разположена в елитен квартал в града, близо до близки посолства и дипломатически резиденции.

Това не е първият път, в който Украйна атакува руската столица, като тя е добре защитена от въздушни заплахи. Рядко Москва е претърпявала щети на гражданската инфраструктура, въпреки зачестилите украински атаки през последните няколко месеца.

В публикация в социалните медии кметът на Москва Сергей Собянин потвърди за атаката, като допълни, че при нападението няма жертви. По думите му по-късно още два дрона, насочени към Москва, са били свалени от руската противовъздушна отбрана.

Kyiv Independent не може веднага да потвърди съобщенията, нито твърденията, направени от руски официални лица. Украинските военни все още не са коментирали нападението и мащабът на причинените щети все още не са ясни.

Атаката срещу Москва идва само дни преди парада за Деня на победата на 9 май, който трябва да се проведе на Червения площад.