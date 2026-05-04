Дея Милтанова СКТМ "Марек 76" стана републиканска шампионка по тенис на маса при 19-годишните







От 01.05 до 03.05.2026г. в град Панагюрище се проведе Държавното първенство по тенис на маса до 19г.,където СКТМ”Марек 76” бе представен от петима състезатели.

Шампионската титла при двойките грабна Дея Милтанова и нейната партньорка Нина Николова (Металик -Перник)Това е и втора тяхна титла заедно,но забележителната игра и борбен дух успяха да доведат и до вицешампионска титла и в индивидуалната надпревара . В дисциплината смесени двойки,заедно със състезателя на “Комфорт”-Варна Виктор Димитров ????успяха да влязат сред първите осем на първенството .

След продължителна 9-часова игра и изиграни няколко финала тя трябваше да продължи с контролни срещи за влизане в националния отбор,парадокс ,който е възможен само в милата ни родина.Въпреки голямото натоварване и изтощение за пореден път през годините успя отново да стане първа в контролите и си осигури участие на Европейското и Балканско първенство съответно в Поругалия и Албания.

От друга страна останалите участници от клуба показаха отлична игра,с което допринесоха още повече за невероятното представяне на клуба.Теа Томова,успя след няколко години отсъствие от републикански първенства и първо участие при 19-годишните да покаже много добра игра ,спечелвайки убедително своята група и влезе в основната схема . Най-малката ни представителка на клуба Никол Николова (13г),записа и първата си победа при 19-годишните,губейки 0:2 и в крайна сметка спечели с 3:2 гейма.

При момчетата Християн Зарев също успя да излезе от групите и се класира в основната схема.Васил Китов след добра игра,но мал шанс му попречи да излезе от групите,не липсваха и победи ,заедно с Теа Томова при смесените двойки.