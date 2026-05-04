Хороскопът за днес, 4-и май





ОВЕН

Днес лесно ще се ядосвате заради тривиални неща. Особено ако някой започне да ви пришпорва или да се опитва да ви поучава. Най-добре е да не отговаряте емоционално – една

ТЕЛЕЦ



Този ден е подходящ за спокойно и обмислено харчене. Бихте могли да направите разумна покупка на нещо, което отлагате от дълго време. Спонтанните покупки обаче бързо ще ви разочароват.

БЛИЗНАЦИ

Днес тялото ви бързо ще се уморява от шум, хора и ненужна суматоха. Ако се чувствате раздразнени, това е сигнал, че е време да забавите темпото и да намерите малко спокойствие.

РАК

През този ден ще получите потвърждение, че усилията ви започват да дават плодове. Може да е нещо малко, но ще покаже, че се движите в правилната посока.

ЛЪВ



Този ден е добър за пътуване, разходки и смяна на обстановката. Дори кратко пътуване ще ви помогне да изчистите главата си и да възстановите енергията си.

ДЕВА

Днес е особено важно да не се съгласявате с нищо, което не искате. Ако чувствате вътрешна съпротива, това не е случайно. Вътрешният ви глас няма да ви излъже.

ВЕЗНИ

Ще можете бързо да разрешите въпрос, който ви тежи на сърцето от дълго време. Един затворен въпрос ще ви проясни главата повече, отколкото сте очаквали.

СКОРПИОН



През този ден може да научите информация, която ще промени отношението ви към човек или ситуация. Не бързайте да споделяте това с другите – първо го обмислете.

СТРЕЛЕЦ

Днес ще ви хрумне необичайна мисъл или решение. Не го отхвърляйте само защото изглежда твърде просто. Когато пристъпите към реализирането ще видите, че съдържа много потенциал.

КОЗИРОГ



Някой може неочаквано да поеме инициативата: да ви пише, да ви покани на среща или просто да започне разговор по-топло от обикновено. Не търсете скрит смисъл – просто се насладете на момента.

ВОДОЛЕЙ

През този ден хората ще са особено чувствителни към вашите реакции и настроение днес. Дори и да си мислите, че не показвате нищо, емоциите ви все още се четат.

РИБИ

През този ден ще може да се потопите твърде дълбоко в преживяванията на някой друг. Запомнете: да бъдете подкрепящи не означава да живеете всичко вместо него.