Няма надежда за овошките в Кюстендилско: Трети ден падат слани





За днес е в сила жълт код за слани и това е третият ден за овошките в Кюстендилско.

Иначе през деня ще бъде предимно слънчево. Над Централна и Източна България облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, в Източна България – временно силен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в Северозападна България - между 21° и 24°, в София – около 17°.

В планините ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд, главно над масивите от Централна и Източна България. Само на отделни места ще превали слаб дъжд, над 2000 метра – сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

По Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, но ще остане почти без валежи. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, след обяд от североизток. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.



Във вторник ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над Източна България, но без съществени валежи. Вечерта над западните райони ще се появи разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който към края на деня ще се ориентира от югоизток. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните – между 20° и 25°. В сряда ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Вятърът ще е от юг-югоизток и ще се затопли още, максималните температури ще достигат 26°-28°. В четвъртък въздушната маса ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици; ще има и градушки. В петък и събота вятърът ще е от северозапад, краткотрайни валежи и гръмотевични бури ще има на повече места в страната. Дневните температури ще се понижат и в събота максималните ще бъдат между 18° и 23°. В неделя вероятността за валежи намалява. Ще има повече слънчеви часове и дневните температури ще се повишат.