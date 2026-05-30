Съботно-неделен хороскоп (30-31 май)





Луната преминава от Скорпион в Стрелец в събота следобед, което носи рязка смяна на енергията – от дълбоки, критични емоции към силно желание за свобода, пътувания и нови хоризонти. Звездите съветват да замените материалните амбиции с търсене на творческо вдъхновение и да избягвате излишни финансови харчове.Ето кратък и точен преглед за всяка зодия какво да очаква през почивните дни:

♈ Овен

Фокусирайте се върху общуването. Възможни са леки недоразумения с близките, затова мерете думите си и заложете на дипломация. Не бързайте с нови проекти, а планирайте.

♉ Телец

Прегърнете малките радости у дома. Уикендът изисква от вас да затегнете колана във финансов план и да избегнете импулсивни покупки. Почивката сред природата ще ви презареди.

♊ Близнаци

Ще имате силно желание да споделяте идеите си. Внимавайте обаче в личните отношения – не прекалявайте с изискванията към партньора, за да не създадете излишно напрежение.

♋ Рак

Потърсете уединение и се отървете от емоционалния товар. Съботата е идеална за равносметка, а неделята ще ви донесе повече яснота по въпроси, които дълго са ви тревожили.

♌ Лъв

Прекарайте време с доверени приятели и съмишленици. Споделете плановете си за бъдещето, но запазете най-ценните идеи само за себе си, докато не сте напълно готови да действате.

♍ Дева

Възможно е да усетите лека неувереност в силите си. Вместо да се поддавате на тревоги, използвайте уикенда, за да детоксикирате съзнанието си и да поставите здравето си на първо място.

♎ Везни

Енергията на Луната в Стрелец ще ви подтикне към учене или планиране на пътуване. Отлични дни за разширяване на мирогледа и разговори на духовни или философски теми.

♏ Скорпион

Съботата започва с интензивни емоции, но с напредването на уикенда напрежението ще спадне. Очаквайте приятни романтични искри, стига да оставите ревността и контрола на заден план.

???? Стрелец

Вие сте в центъра на вниманието, тъй като Луната навлиза във вашия знак. Пазете се от физически травми и капризи на кръвното налягане – балансирайте активността с качествена почивка.

♑ Козирог

Уикендът изисква да забавите темпото. Намалете ангажиментите, останете по-дълго вкъщи и се отдайте на тишина, за да възстановите жизнената си енергия.

♒ Водолей

Вашата креативност е в пик. Търсете нови идеи, вдъхновение и нестандартни решения. Социалните контакти и разговорите с приятели ще ви донесат изненадващо добри хрумвания.

♓ Риби

Мислите ви ще бъдат заети с дългосрочни цели и кариера, но звездите съветват да не предприемате сериозни действия сега. Просто обмислете стратегиите си и си дайте заслужен отдих.