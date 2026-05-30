Времето през уикенда: Слънчева събота е дъждовна на места неделя





Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Над Рило-Родопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24° и 29°, в София - около 24°.

Преди обяд в планините ще бъде предимно слънчево. След обяд главно над Рило-Родопския масив ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, по високите части и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра - около 8°.

По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Над северното крайбрежие ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 23°-25°. Температурата на морската вода е между 16° и 19°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

В неделя ще преобладава слънчево време, в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°. През първите дни от юни въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще преобладава слънчево време, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. През първите дни вятърът ще е от запад-северозапад, слаб и умерен, а в средата на седмицата ще се ориентира от югоизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 24° и 29°, малко по-високи в края на периода.