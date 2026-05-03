Жертва и ранени при катастрофа между 3 коли на Северната тангента на София

DenNews.bg
03.05.2026
 Катастрофа между 3 леки автомобила стана на Северната скоростна тангента на София в посока Ботевград

 

Шестима от превозните средства и пътничка от едната кола са транспортирани в лечебно заведение за преглед, където е починала по-късно жената.

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) информирах, че е въведен обходен маршрут по Северната дъга на Софийския околовръстен път. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Сигнал за пътнотранспортното произшествие в района на 6-ти км на Северната скоростна тангента е бил подаден към 13.10 часа. На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ.

Движението в участъка остава ограничено до приключване на следствените действия.

 

