Пожарникарската професия е обявена за канцерогенна – България и Европа изостават със защитата
По повод Международния ден на пожарникаря – 4 май, Синдикалната федерация на служителите в МВР призовава за спешни законодателни мерки за защита на здравето и живота на пожарникарите и служителите от спешните служби.
СФСМВР настоява за:
• подобряване на условията на труд и модерно защитно оборудване;
• засилен медицински контрол и превенция;
• адекватно финансиране и кадрово обезпечаване на системата.
През 2022 г. Международната агенция за изследване на рака (IARC) към Световната здравна организация официално класифицира професията „пожарникар“ като канцерогенна (Група 1 – най-висок риск). Въпреки това, в България все още липсва специален режим за признаване на т.нар. „пожарникарски рак“ като професионално заболяване.
Към момента българските пожарникари са принудени индивидуално да доказват връзката между заболяването и професията си – процес, който е дълъг, труден и често несправедлив.
Заедно с партньорските организации в Мрежата на пожарникарите към Европейската федерация на синдикатите в обществения сектор (EPSU), СФСМВР апелира за:
• признаване на онкологичните заболявания при пожарникарите като професионални по презумпция;
• въвеждане на ефективни мерки за деконтаминация;
• системно медицинско наблюдение на служителите.
Пожарникарите плащат висока цена за сигурността на обществото – често със собственото си здраве. Време е държавата да признае този риск и да осигури реална защита.
4 май е ден, в който светът отдава почит на загиналите пожарникари и изразява признателност към всички, които ежедневно рискуват живота си. По същия начин и СФСМВР ще отбележи Международния ден на пожарникаря - в памет на загиналите при изпълнение на задълженията си наши колеги и в подкрепа на тези, които продължават делото им:
• Полагане на венци - пред паметната плоча на полковник Кирил Чамишки до сградата на РСПБЗН Благоевград, в 08:10 ч. на 04.05.2026 г. и пред паметната плоча на генерал-лейтенант Илия Дончев в градинката до ЖП гарата в гр. Варна, в 10:00 ч. на 04.05.2026 г.
• Носене на нагръдна червено-синя лента - символ на събитието;
• Почитане паметта на загиналите пожарникари с едноминутно мълчание, при включена светлинна сигнализация на специални автомобили по места в РСПБЗН и УПБЗН.
