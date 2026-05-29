Огнеборците от Дупница започнаха обучение по населени места за реакция при пожари





Районната противопожарна служба в Дупница започна обучение за действия при гасене на горски пожари, като гостува в Бобошево. Участваха членовете на Доброволното формирование към Общината, доброволци към Държавно горско стопанство Дупница, ученици и граждани/спонтанни доброволци/.

Участниците в обучението се запознаха

- Лични предпазни средства и екипировка. Общи изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при гасене на горски и полски пожари.

- Оборудване, влизащо в състава на линиите за пожарогасене при горски и полски пожари. Построяване на шлангови линии.

- Действия при горски и полски пожари.

- Работа с ръчни инструменти за пожарогасене и преносими уреди за пожарогасене

Обучителната програма на РСПБЗН – Дупница, продължава и днес -29 май, с доброволци от община Сапарева баня.