Два концерта и кино на открито на площад "Свобода" в Дупница днес

29.05.2026
  Продължават проявите от календара на Майските празници на културата в Дупница. 

Ето какво предстои днес

17:00 ч. – „Лъч на надежда! Талантите на Дупница!“ – празничен спектакъл
Място: ОБДТ „Невена Коканова“
19:00 ч. – Концерт на група Brevis Music Band
Място: пл. „Свобода“
21:00 ч. – „Брънч за начинаещи“
Кинопрожекция на открито
Място: пл. „Свобода“

Какво предстои през следващите дни:

 

30 май – събота

 

11:00 ч. – XVIII Дупница Денс Фест
Място: пл. „Свобода“

 

31 май – неделя

 

10:00 ч. – 13:30 ч. – „Щастливи усмивки в град Дупница“ – детско шоу
Място: пл. „Свобода“
„Памет в кадри“ – от 22 май до 31 май на видеостената на Община Дупница ще се излъчват фотографии от Дупнишка околия преди век, предоставени от архива на Орлин и Явор Тодорови.

 

Уточнение:
Всички мероприятия, планирани на открито, при лошо време ще се проведат в ОБДТ „Невена Коканова“

 

