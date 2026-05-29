След нощното миене на улиците в Дупница, Община Дупница започна полагането на нова пътна маркировка





Община Дупница започна пролетно миене на улиците и тротоарите в града, информираха от Пресцентъра на местната администрация.

Дейностите стартираха снощи и се извършват основно в късните часове на деня, за да не се пречи на движението на пешеходците и моторните превозни средства.

След приключване на миенето, ще бъде положена и нова пътна маркировка.

Община Дупница продължава работата по ремонтиране на пътни настилки и тротоари, поддръжка на зеленината в паркове и градинки, пръскане срещу кърлежи и паразити и засаждане на цветя.

Нанасянето на нова пътна маркировка в Дупница започна тази сутрин.

Върху измитите снощи улици в града вече се обновяват пешеходните пътеки, което ще спомогне пътната безопасност да бъде подобрена още повече.

Планът на Община Дупница е възможно най-скоро да има трайна и качествена пътна маркировка на всички възлови места като главни улици, кръстовища, както и пред учебните заведения.