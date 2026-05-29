Община Дупница започна пролетно миене на улиците и тротоарите в града, информираха от Пресцентъра на местната администрация.
Дейностите стартираха снощи и се извършват основно в късните часове на деня, за да не се пречи на движението на пешеходците и моторните превозни средства.
След приключване на миенето, ще бъде положена и нова пътна маркировка.
Община Дупница продължава работата по ремонтиране на пътни настилки и тротоари, поддръжка на зеленината в паркове и градинки, пръскане срещу кърлежи и паразити и засаждане на цветя.
Община Дупница започна нощно пролетно миене на улиците и тротоарите в града
29.05.2026
