Община Дупница започна нощно пролетно миене на улиците и тротоарите в града





Община Дупница започна пролетно миене на улиците и тротоарите в града, информираха от Пресцентъра на местната администрация.

Дейностите стартираха снощи и се извършват основно в късните часове на деня, за да не се пречи на движението на пешеходците и моторните превозни средства.

След приключване на миенето, ще бъде положена и нова пътна маркировка.

Община Дупница продължава работата по ремонтиране на пътни настилки и тротоари, поддръжка на зеленината в паркове и градинки, пръскане срещу кърлежи и паразити и засаждане на цветя.