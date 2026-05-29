Руски дрон се разби върху жилищен блок в румънския град Галац







Дрон се разби в нощта от четвъртък срещу петък, около 02:00 часа, върху жилищен блок в град Галац, съобщиха властите. Ударът е последван от експлозия и избухване на пожар в апартамент, разположен на 10-ия етаж на жилищния блок.

Информацията, че става въпрос за руски дрон, принадлежи на Министерството на отбраната, което заяви: „От първоначалната информация изглежда, че целият товар на дрона Geran 2, с руски произход, е експлодирал в момента на удара.“

Двама души са получили медицинска помощ на място, а приблизително 70 души са били евакуирани. Двама други са пристигнали в болницата с леки наранявания, според ISU.

Говорителят на НАТО Алисън Харт заяви в петък, след като дрон се взриви в жилищен блок в центъра на Галац, че генералният секретар на НАТО Марк Рюте е във връзка с румънските власти.

„Тази сутрин сграда в Румъния беше ударена от дрон, докато Русия атакува украинска инфраструктура близо до границата. Генералният секретариат на НАТО е във връзка с румънските власти. Осъждаме безразсъдството на Русия и НАТО ще продължи да укрепва защитата си срещу всички заплахи, включително дронове“, написа HArt on X.

Министерство на отбраната излезе със следната позиция„Румъния не е атакувана“

Министерството на националната отбрана (MApN) сега изяснява ситуацията, след като дрон се разби в жилищна сграда в Галац през нощта от четвъртък срещу петък.