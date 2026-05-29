Прохладен петък, почти без валежи







Преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северозападен вятър.

Минималните температури ще бъдат между 9° и 16°, в София – около 9°, а максималните - между 20° и 27°, в София – около 23°.

И по Черноморието преди обяд на отделни места ще превалява, но от север облачността ще се разкъсва и ще намалява и през останалата част от деня ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от 20° до 23°. Температурата на морската вода е 19°-20°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Преди обяд над планините в източната половина от страната облачността ще е значителна и на отделни места там ще превалява, докато в масивите в Западна България ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността навсякъде ще се разкъса и ще намалее. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 7°.

През почивните дни ще бъде предимно слънчево, а температурите ще се повишават. В следобедните часове над планините и източните райони ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места там, повече в неделя, ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър.

През първите дни от юни въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще преобладава слънчево време, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

В понеделник на повече места в Западна България, във вторник - в Южна, ще има валежи, гръмотевични бури и градушки.