Арестуваха 72-годишен в Дупница, седнал пиян зад волана

28.05.2026
 Вчера при извършена проверка на ул. „Св. Георги“ в Дупница на л.а. „Фиат“, управляван от 72-годишен водач, полицаите установили, че е употребил алкохол – тестът отчел резултат 1.25 промила. Водачът е дал кръв за анализ, задържан е с полицейска заповед. Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.

