Вчера при извършена проверка на ул. „Св. Георги“ в Дупница на л.а. „Фиат“, управляван от 72-годишен водач, полицаите установили, че е употребил алкохол – тестът отчел резултат 1.25 промила. Водачът е дал кръв за анализ, задържан е с полицейска заповед. Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.
Арестуваха 72-годишен в Дупница, седнал пиян зад волана
28.05.2026
Най-четено
- Арестуваха 72-годишен в Дупница, седнал пиян зад волана
- Жителка на гр. Бобошево благодари на служителите от Полицейския участък с писмо до директора на ОДМВР – Кюстендил, и началника на РУ Дупница
- Съдът в Благоевград с позиция след освобождаването на 20-годишния студент, обвинен в убийството на момиче
- Връзка ключове липсва след влизане с взлом в съща в село Стоб
- Двама дупничани са в ареста за държане на наркотици
- Украинските служби арестуваха свещеник, ръководил руски ракетен удар Искендер в Одеса
- Отново оставиха в ареста мъж, участвал в грабеж на възрастна двойка
- Учителката по философия в ПГ "Христо Ботев" в Дупница Надя Джоргова бе удостоена с грамота "Неофит Рилски" на Министерство на образованието
- Децата от Арт портал с концерт на площад "Свобода "в Дупница тази вечер
Темите от "Дупница"
- Арестуваха 72-годишен в Дупница, седнал пиян зад волана
- Жителка на гр. Бобошево благодари на служителите от Полицейския участък с писмо до директора на ОДМВР – Кюстендил, и началника на РУ Дупница
- Съдът в Благоевград с позиция след освобождаването на 20-годишния студент, обвинен в убийството на момиче
- Връзка ключове липсва след влизане с взлом в съща в село Стоб
- Двама дупничани са в ареста за държане на наркотици
- Отново оставиха в ареста мъж, участвал в грабеж на възрастна двойка
- Учителката по философия в ПГ "Христо Ботев" в Дупница Надя Джоргова бе удостоена с грамота "Неофит Рилски" на Министерство на образованието
- Децата от Арт портал с концерт на площад "Свобода "в Дупница тази вечер
- Жълт код за силен вятър и интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки!