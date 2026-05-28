



Жителка на гр. Бобошево благодари на служителите от Полицейския участък с писмо до директора на ОДМВР – Кюстендил, и началника на РУ Дупница

Поводът е рисково и агресивно поведение на 21-годишен местен жител с влошено здравословно състояние/психично/ поставя в ежедневен риск както своя живот, така и живота на хора от общността.

В писмото си Анелия Ангелова казва: Със своята човещина и отношение към проблема Вашите служители допринесоха за осигуряване на съответното медицинско лечение на младия мъж, предотвратиха настъпване на необратими последици от деянията му и осигуриха по най-добрия начин добруването на общността в гр. Бобошево. Най-искрено багодаря на всички служители от Участъка в Бобошево и особено на ст. инспектор Лъчезар Габровски и мл. полицейски инспектор Симеон Симеонов за професионализма и съпричастността им към проблемите на жителите на община Бобошево.

Бъдете здрави и все така добри професионалисти, а предизвикателствата на професията приемайте с лекота.