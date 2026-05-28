Окръжен съд – Благоевград с официална позиция по обществено значимия случай по искането за мярка за неотклонение във връзка със смъртта на младото момиче в кв. „Струмско“, Благоевград
Правосъдието се основава на доказателства, а не на обществен натиск, мнения и емоции
Окръжен съд – Благоевград отчита високата обществена чувствителност по случая и изразява съпричастност към близките на починалото момиче.
Съдът уважава и правото на гражданите свободно и мирно да изразяват своята позиция.
Същевременно напомняме, че съдебният акт, постановен в производството по мярката за неотклонение от вчерашния ден, не предрешава въпроса за вината на обвиняемия.
Съгласно закона съдът е длъжен да преценява наличието на конкретно установените в НПК предпоставки за налагането на мярка за неотклонение въз основа на събраните до настоящия момент доказателства от страна на прокуратурата и разследващите органи в досъдебното производство. В конкретния случай съдебният състав е приел, че към този етап липсват достатъчно данни, които да обосновават задържането на лицето.
При събиране на нови доказателства прокуратурата разполага с процесуалната възможност отново да поиска определяне на мярка за неотклонение, включително и най-тежката такава.
Всеки съдебен състав постановява актовете си единствено въз основа на закона, събраните доказателства и вътрешното си убеждение, при спазване на принципите на независимост и безпристрастност
Съдът в Благоевград с позиция след освобождаването на 20-годишния студент, обвинен в убийството на момиче
28.05.2026
