Двама дупничани са в ареста за държане на наркотици





Двама души са задържани вчера на територията на Кюстендилска област за притежание на наркотични вещества. В кюстендилския квартал „Изток“ криминалистите извършили проверка на адрес и установили 19-годишна жена от Дупница, от която са иззети 2 станиолови сгъвки с кафяво прахообразно вещество/ХТС/MDMA/. В Дупница при извършена проверка на 40-годишен местен жител служителите открили и иззели от него опаковка с хероин и опаковка с амфетамин. Видът на наркотичните вещества е установен с полеви наркотест. По случаите са образувани досъдебни производства – в РУ Кюстендил и РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.