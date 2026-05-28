Двама души са задържани вчера на територията на Кюстендилска област за притежание на наркотични вещества. В кюстендилския квартал „Изток“ криминалистите извършили проверка на адрес и установили 19-годишна жена от Дупница, от която са иззети 2 станиолови сгъвки с кафяво прахообразно вещество/ХТС/MDMA/. В Дупница при извършена проверка на 40-годишен местен жител служителите открили и иззели от него опаковка с хероин и опаковка с амфетамин. Видът на наркотичните вещества е установен с полеви наркотест. По случаите са образувани досъдебни производства – в РУ Кюстендил и РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.
Двама дупничани са в ареста за държане на наркотици
28.05.2026
