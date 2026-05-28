Учителката по философия в ПГ "Христо Ботев" в Дупница Надя Джоргова бе удостоена с грамота "Неофит Рилски" на Министерство на образованието





Учителка от ПГ Христо Ботев в Дупница бе удостоена с грамота "Неофит Рилски" на Министерство на образованието. Това стана ясно отпубликация на ученото заведение във Фейсбук:

С чувство на гордост и признателност поздравяваме г-жа Надя Джоргова за високото отличие – грамота „Неофит Рилски“ – заслужена награда за нейния професионализъм, отдаденост и значим принос към българското образование.

Това отличие е още едно доказателство, че Профилирана гимназия „Христо Ботев“ за поредна година утвърждава своето място сред училищата с високи образователни постижения и талантливи ученици, подкрепяни от вдъхновяващи учители.

С особена радост отбелязваме изключителния успех на ученика – Андрей Лумбев, лауреат на Националната олимпиада по философия – постижение, което е резултат от талант, труд и вдъхновяващо педагогическо наставничество.

Тези успехи са повод за гордост за цялата училищна общност и още едно доказателство, че когато знанието срещне отдадеността, резултатите са достойни за национално признание.

Поздравления и пожелания за още много бъдещи върхове!