Децата от Арт портал с концерт на площад "Свобода "в Дупница тази вечер

Продължава програмата от Майските празници на културата в Дупница.
От 18ч днес в Историческия музей ще бъде представен сборника „Западните български покрайнини – история и перспективи“
19:00 ч. – „Българската музика преди и сега“
Концерт на Арт портал и приятели
Място: пл. „Свобода“
29 май – петък
17:00 ч. – „Лъч на надежда! Талантите на Дупница!“ – празничен спектакъл
Място: ОБДТ „Невена Коканова“
19:00 ч. – Концерт на група Brevis Music Band
Място: пл. „Свобода“
21:00 ч. – „Брънч за начинаещи“
Кинопрожекция на открито
Място: пл. „Свобода“
30 май – събота
11:00 ч. – XVIII Дупница Денс Фест
Място: пл. „Свобода“
31 май – неделя
10:00 ч. – 13:30 ч. – „Щастливи усмивки в град Дупница“ – детско шоу
Място: пл. „Свобода“
„Памет в кадри“ – от 22 май до 31 май на видеостената на Община Дупница ще се излъчват фотографии от Дупнишка околия преди век, предоставени от архива на Орлин и Явор Тодорови.
Уточнение:
Всички мероприятия, планирани на открито, при лошо време ще се проведат в ОБДТ „Невена Коканова“