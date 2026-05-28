Децата от Арт портал с концерт на площад "Свобода "в Дупница тази вечер





Продължава програмата от Майските празници на културата в Дупница.

От 18ч днес в Историческия музей ще бъде представен сборника „Западните български покрайнини – история и перспективи“



19:00 ч. – „Българската музика преди и сега“

Концерт на Арт портал и приятели

Място: пл. „Свобода“

29 май – петък

17:00 ч. – „Лъч на надежда! Талантите на Дупница!“ – празничен спектакъл

Място: ОБДТ „Невена Коканова“

19:00 ч. – Концерт на група Brevis Music Band

Място: пл. „Свобода“

21:00 ч. – „Брънч за начинаещи“

Кинопрожекция на открито

Място: пл. „Свобода“

30 май – събота

11:00 ч. – XVIII Дупница Денс Фест

Място: пл. „Свобода“

31 май – неделя

10:00 ч. – 13:30 ч. – „Щастливи усмивки в град Дупница“ – детско шоу

Място: пл. „Свобода“

„Памет в кадри“ – от 22 май до 31 май на видеостената на Община Дупница ще се излъчват фотографии от Дупнишка околия преди век, предоставени от архива на Орлин и Явор Тодорови.

Уточнение:

Всички мероприятия, планирани на открито, при лошо време ще се проведат в ОБДТ „Невена Коканова“