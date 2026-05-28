Жълт код за силен вятър и интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки!





Днес с усилване на вятъра от северозапад, а в Източна България - от север-североизток, в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в Централния и Източния Предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22°-23° в североизточните до 32°-33° в крайните югозападни райони, за София – около 25°.

Над планините още преди обяд ще започне да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра - около 11°.

По Черноморието ще духа умерен вятър от север-североизток. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 22° и 25°. Температурата на морската вода е 17°-20°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В петък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната и планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°. През почивните дни ще бъде предимно слънчево и ще се затопли - в неделя максималните температури ще бъдат между 28° и 33°. По-късно през деня в неделя над планините и североизточните райони ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има повишена вероятност за градушки. През първите дни от юни въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще преобладава слънчево време, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и отново на много места, в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Дневните температури ще се понижат и в края на периода максималните ще бъдат между 23° и 28°.