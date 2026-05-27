Съдът освободи незабавно обвинения за убийството на 16-годишното момиче в Благоевград





20-годишният студент, обвинен в убийството на 16-годишно момиче в Благоевград, излиза на свобода. Това стана ясно от решение на Акръжния съд в Благоевград.

Ето какво гласят мотивите на магистратите:

След анализ на събрания доказателствен материал, състав на Благоевградския окръжен съд прецени, че на този етап събраните писмени и гласни доказателства не могат да мотивират най-тежката или каквато и да е мярка по отношение на обвиняемото лице, доколкото липсват доказателства за неговата съпричастност към обвинението по чл. 115 от НК. Отделно от това, няма доказателства, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие, доколкото има постоянен адрес, има данни, че е студент, както и че не е криминално проявен или осъждан и съответно няма реална опасност и да извърши престъпление по смисъла на закона.

Съдът постанови обвиняемият да бъде освободен незабавно.

Определението на Благоевградския окръжен съд подлежи на обжалване в 3-дневен срок. В случай на жалба или протест заседанието е насрочено за 04.06.2026 г. от 10:00 часа пред Апелативен съд-София.