Започва модернизацията на градския спортен комплекс „Бончук“





Община Дупница официално обявява началото на ремонтните дейности по модернизацията на градския спортен комплекс „Бончук“, включващи обновяване на футболното игрище „Шмиргел“ и съществуващата лекоатлетическа писта.

Проектът е изцяло насочен към осигуряването на съвременни и безопасни условия за подготовка на нашите спортисти и млади таланти. За постигане на най-високите стандарти в спортната инфраструктура, дейностите обхващат доставка и полагане на модерна изкуствена тревна настилка, както и на специализирана настилка за лека атлетика върху пистата на стадиона.

Тази мащабна инвестиция в бъдещето на спорта в града е на обща стойност 1 018 134,25 евро с включен ДДС. Проектът представлява сериозна стъпка напред към превръщането на спортен комплекс „Бончук“ в модерно съоръжение, с което Дупница да се гордее.

Общинската администрация благодари на всички съграждани, фенове и спортни ентусиасти за търпението по време на строителните дейности, вярвайки, че инвестициите в спорта са инвестиции в здравето на нашите деца.