Директорът на ТЕЦ "Бобов дол" Чавдар Стойнев: За реалната екологична алтернатива работим ние, а не тези, които правят пърформанси





Във връзка с днешния пърформанс пред ТЕЦ Бобов дол от страна на активисти на Грийнпийс, директорът на електроцентралата инж. Чавдар Стойнев излезе с позиция. Ето какво гласи тя:



“Грийнпийс” признават, че ТЕЦ “Бобов Дол” е незаменим за баланса на системата и енергийната сигурност. Искат да се намери екологична алтернатива за баланса. Такава може да дойде от този, срещу който се противопоставят, но изисква време. Фотоволтаиците и ВЕИ не са алтернатива. Обратно – те внасят дисбаланс във всяка енергийна система, в която участват. Батериите подкрепят баланса, но не произвеждат енергия и следователно също не са алтернатива. Когато говорим за сигурност и баланс на енергийната система, единственото решение, са централи с въртящ момент като ТЕЦ “Бобов Дол”.

Следователно проблемът на така наречените еколози е по-скоро с горивото, използвано за производство на електроенергия. ТЕЦ “Бобов дол” ще завърши цикъла на модернизация и постепенно ще започне да добавя природен газ и други алтернативни, по-екологични горива от въглища.

Преминаването към новия суровинен микс, с който поетапно ще се заместват въглищата, вече е започнало. Скоро ще стане факт и изграждащата се инсталация за производство на биогаз.

Пърформансите на еколозите търсят скандал и сензация, но не са градивни и не дават решения. Те казват, че някой трябва да предложи екологична алтернатива. Говорят за нея по принцип.

На практика обаче за реалната екологична алтернатива ежедневно работи и инвестира само ТЕЦ “Бобов Дол”.