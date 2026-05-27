Постоянен арест за дупничанин за обгоряла цигара кабанис и 4 таблетки метадон





Окръжен съд Кюстендил потвърди мярка за неотклонение „Задържане под стража“ на обвиняем за държане на наркотични вещества в Дупница

Окръжен съд Кюстендил потвърди определение на Районен съд Дупница, с което е взета мярка за неотклонение "Задържане под стража", по отношение на обвиняем за държане на високорискови наркотични вещества. Тричленен състав на съда отхвърли молбата на обвиняемия и неговия защитник за изменение на взетата мярка в по- лека.

Районна прокуратура е повдигнала обвинение на М. С., за това че на 15.05.2026 г., в апартамент в гр. Дупница, е държал, без надлежно разрешително, в нарушение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите – обгоряла цигара, съдържаща суха листна маса, реагираща на канабис и 4 бр. таблетки с оранжев цвят, реагиращи при полевия тест на метадон – престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК.

За повдигнатото обвинение законът предвижда наказание „Лишаване от свобода“ от една до шест години и глоба от две хиляди до десет хиляди лева, доколкото както канабисът, така и метадонът са класифицирани като високорискови вещества с висока степен на риск за здравето, поради което престъплението, предмет на обвинението, се определя като тежко такова по смисъла на чл. 93, т. 7 от НК. Анализът на доказателства, събрани на този етап от разследването, обуславя наличието на първата предпоставка за вземане на най-тежката мярка за неотклонение, предвидена в чл. 63, ал. 1 от НПК. Събраната по предвидения в НПК ред доказателствена съвкупност към настоящия момент съдържа достатъчно фактически данни, които позволяват да се изгради убеждение за съпричастност на обвиняемия в извършване на инкриминираното деяние, за което е бил привлечен. На следващо място, преценката на ДРС, че понастоящем се установява опасност от укриване на обвиняемия е правилна, въпреки наличните данни за известен негов адрес, който обитава. Очакваното наказание е „Лишаване от свобода“ от една до шест години и глоба от две хиляди до десет хиляди лева, което е значим елемент при оценката на риска обвиняемият да се укрие. Установява се и опасността от извършване на друго престъпление. Деянието, за което обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност в случая, се характеризира с висока степен на обществена опасност. Извършено е след петнадесет на брой предходни осъждания, сред които и такива за престъпления по чл. 354а от НК. Всичко това свидетелства за изградени негативни „навици“ у обвиняемото лице, предполагащи готовност да продължи тази си дейност при благоприятна възможност, каквато би му била осигурена с вземането на друга марка за процесуална принуда, различна от най-тежката по степен такава, се посочва в мотивите на тричленния състав на Окръжен съд Кюстендил за потвърждаване на мярката за неотклонение „Задържане под стража“.