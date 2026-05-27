Пореден случай на агресия срещу лекар: Заплашваха педиатър в детското отделение на общинската болница в Дупница





Управителят на общинската болница в Дупница МБАЛ Свети Иван Рилски д-р Стефан Николов обяви публично за пореден сручай на агресия в Детско отделение.

Ето какво гласи то:

ОТВОРЕНО ПИСМО

От: д-р Стефан Николов - Управител

на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, град Дупница

Относно: Инцидент в Детско отделение на болницата

Уважаеми СЪГРАЖДАНИ,

Обръщам се към вас, в качеството си на Управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД (Общинска болница), за да информирам широката общественост за извършени недопустими действия срещу лекар от представляваното от мен лечебно заведение.

На 24.05.2026 г., на територията на детското отделение на болницата, две лица (придружители на пациент) са отправили множество обиди, клевети, ругатни, заплахи и закани по отношение на д-р Камен Джаджаров, който е изпълнявал служебните си задължения. Всички тези противоправни действия са извършени без да са налице каквито и да било данни за извършени нарушения от страна на д-р Джаджаров, без да е налице неправилно провеждано лечение, без да е налице каквото и да било негативно отношение към конкретния пациент и без да са налице каквито и да било други действия, провокиращи подобни действия. Свидетели на грубото и унизително отношение към колега са били и всички медицински сестри и санитари, които към конкретния момент са полагали труд в посоченото отделение.

Д-р Джаджаров е лекар в МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД през последните 26 години и се ползва с изключителен авторитет, както в лечебното заведение, така и сред обществеността в град Дупница. По тази причина и предвид функцията ми в болницата, осъждам остро посочените в предходния абзац изключително дръзки действия срещу лекар.

Уведомявам ви, че в изключително кратък срок, за случая от 24.05.2026 г. ще бъде сезирана и Районна прокуратура Кюстендил, доколкото безспорно са налице достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер.

В заключение искам да отбележа, че словесният удар боли не по-малко от физическия. Когато агресията прогони думите и ролята на лекаря, остава само мълчанието на болестта.

Бъдете здрави!

С уважение: д-р Стефан Николов