Активисти на Грийнпийс разпънаха надпис "TOXIC" пред ТЕЦ "Бобов дол", настояват да остане да работи само 1 блок





Активисти на „Грийнпийс" – България разпънаха огромен надпис TOXIC под комините на ТЕЦ „Бобов дол", свързван с Христо Ковачки. Тяхното искане е работата на централата да бъде постоянно ограничена до не повече от един блок, както и да бъде изготвен ясен план за енергийна сигурност без зависимост от хронични замърсители – чрез възобновяеми енергийни източници и чисти технологии за балансиране. В акцията участват повече от 20 души, включително активисти от Унгария, Хърватия и Румъния.

Ето какво обявиха те:

Акцията се случва дни след принудителното затваряне на един от блоковете на теца и отварянето на друг след ремонт. Мярката бе обявена миналата седмица от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова.

„Работата на ТЕЦ „Бобов дол", както и на всички въглищни централи, свързвани с Христо Ковачки, се представя като неизбежност, като така поставя в токсична зависимост българската енергетика. Системни нарушители на законите продължават да работят, като се крият зад неефективни ремонти, обжалват глоби и блокират всички опити на институциите да наложат законност в една индустрия, която е просто неспособна да работи по правилата", коментира Десислава Микова, ръководител кампании в „Грийнпийс" – България.

„Затварянето на един блок и отварянето на друг не е нито енергийна стратегия, нито решение за справяне с хроничен замърсител, какъвто е ТЕЦ „Бобов дол". Ето защо настояваме за постоянно ограничение на работата на централата до един блок, за да се ограничи системното замърсяване", допълва още Микова.

ТЕЦ „Бобов дол" е основният индустриален замърсител в района на Големо село и Община Бобов дол. Централата е източник на токсичния за човешкото здраве серен диоксид (SO2) и въздухът, който дишат жителите на региона, е с редовно завишени нива на опасния газ. В периода 2019-2025 г. се регистрират множество превишения на средночасовите и среднодневните норми. През 2019, 2020, 2021 и 2025 г. броят им надхвърля, понякога многократно, допустимите по закон стойности.

Само за 2025 г. са отчетени 55 превишения на средночасовата норма при допустими 24. От тях 30 са регистрирани от мобилна автоматична измервателна станция, управлявана от Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС), и 25 от постоянната измервателна станция в Големо село, която ТЕЦ „Бобов дол" беше принуден да инсталира през април същата година като ново изискване за разрешителното си, след силно настояване на местната общност. Нито една от станциите не е мерила през цяла година и въпреки това всяка по отделно е отчела повече от допустимите по закон превишения.

Серният диоксид обаче не е единственият замърсител – местните жители многократно се оплакват от замърсяване с фини прахови частици. Много често целият район се покрива с плътен слой черен прах – первазите, прането, детската площадка, колите. Централата има и 15 глоби за замърсяване на водите в периода 2018-2023 г.

ТЕЦ „Бобов дол" предизвиква недоволството на местните и заради изгарянето на отпадъци – изобретателен начин да се намалят разходите за въглеродни емисии. В момента централата има разрешително на изгаряне на 34 000 тона отпадъци годишно, но иска повече от петкратно увеличение на позволеното количество до 185 000 тона. Тази информация е заровена в документи към инвестиционно намерение за инсталиране на ново устройство на площадката на централата.



„Така изглежда токсичната зависимост! В публичния наратив тези тецове се представят като безалтернативен гарант за балансирането на енергийната система на България. Работа на Електроенергийният системен оператор (ЕСО) е да предложи ясен план за осигуряване на баланс за енергийната система, без зависимост от хронични замърсители – чрез възобновяеми източници и балансиране чрез чисти технологии. Такива има, те работят и щом други европейски държави могат да го постигнат, значи може и у нас. Настояваме такъв план да бъде изготвен и предложен в следващите месеци и да бъде приложен в най-кратки срокове!", добавя Десислава Микова, ръководител кампании в „Грийнпийс" – България.