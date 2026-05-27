Пожар погълна къща в Бобошево





2 пожара са гасили екипи на РСПБЗН в областта вчера – пожарът в Бобов дол е причинен в сухи треви от небрежност, щети не са допуснати. Пожарът в къща в Бобошево е възникнал снощи малко след 21.30 ч., унищожена е сградата – застроена площ 60 кв. м. Няма пострадали хора. Причините за възникването на пожара изяснява РУ Дупница, образувано е досъдебно производство.