Откриха изчезналите деца от Варна





ОДМВР – Варна информира, че обявените за общодържавно издирване 12-годишна Катерина Анова Татова и 11-годишният Кирил Анов Татов са открити живи и здрави.

Децата са намерени късно снощи от служители на Първо РУ - Варна, в изоставен строеж на територията на гр. Варна.

Спрямо тях, както и спрямо по-малката им сестра, е предприета спешна временна мярка „полицейска закрила“. Открит е случай в отдел Закрила на детето и с тях ще работят психолози и социални работници.

ОДМВР – Варна благодари на всички граждани, които споделиха информацията и съдействаха за бързото установяване на децата