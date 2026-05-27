Министър-председателят Румен Радев поздрави българските мюсюлмани за празника Курбан Байрам





Министър-председателят Румен Радев отправи поздравление към българските мюсюлмани по повод празника Курбан Байрам.

"В този светъл ден на Курбан Байрам отправям моите най-сърдечни благопожелания за здраве, мир и благополучие към всички български мюсюлмани", заявява в приветствието си премиерът.

Румен Радев подчертава дълбокия смисъл на празника и ценностите, които той носи. "Празникът ни напомня за силата на милосърдието, съпричастността и грижата за ближния - ценности, които са в основата на нашето общество", посочва той.

Министър-председателят отбелязва още, че България е ярък пример за мирно и хармонично съжителство между различните религии и традиции, изградено върху взаимно уважение и разбирателство.

"Убеден съм, че мюсюлманската общност ще продължи да бъде важен фактор за диалог, толерантност и единство в нашата страна", подчертава Румен Радев.

"Нека празникът донесе радост, мир и надежда във вашите домове и сърца", завършва поздравлението си премиерът.