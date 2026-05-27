Тази вечер на сцената на театъра в Дупница е премиерата на постановката "Демокрация по нашенски"





Продължават майските празници на културата в Дупница.

Ето каква е програмата за днес, 27-и май

27 май – сряда

17:00 ч. – Изложба „Състояние на душата“ на Елена Кастрева

Място: Общинска художествена галерия

19:00 ч. – „Демокрация по нашенски“

Премиерна постановка на ОБДТ „Невена Коканова“Място: ОБДТ „Невена Коканова“

А ето какво предстои през следващите дни:

28 май – четвъртък



18:00 ч. – Представяне на сборника

„Западните български покрайнини – история и перспективи“

Място: Исторически музей Дупница

19:00 ч. – „Българската музика преди и сега“

Концерт на Арт портал и приятели

Място: пл. „Свобода“

29 май – петък



17:00 ч. – „Лъч на надежда! Талантите на Дупница!“ – празничен спектакъл

Място: ОБДТ „Невена Коканова“

19:00 ч. – Концерт на група Brevis Music Band

Място: пл. „Свобода“

21:00 ч. – „Брънч за начинаещи“

Кинопрожекция на открито

Място: пл. „Свобода“

30 май – събота



11:00 ч. – XVIII Дупница Денс Фест

Място: пл. „Свобода“

31 май – неделя



10:00 ч. – 13:30 ч. – „Щастливи усмивки в град Дупница“ – детско шоу

Място: пл. „Свобода“

„Памет в кадри“ – от 22 май до 31 май на видеостената на Община Дупница ще се излъчват фотографии от Дупнишка околия преди век, предоставени от архива на Орлин и Явор Тодорови.

Уточнение:

Всички мероприятия, планирани на открито, при лошо време ще се проведат в ОБДТ „Невена Коканова“.