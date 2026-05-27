



Позиция на Министерството на културата: Няма да има намаляване на делегираните бюджети за култура

Във връзка с медийни публикации за орязване на бюджета за култура, които не отговарят на фактите, заявяваме:

Намаляването на разходите за заплати и възнаграждения с 10%, съгласно указанията на Министерство на финансите за проектобюджет 2026 г., не се отнася до дейностите, които се финансират чрез делегирани бюджети в областта на културата – театри, опери, филхармонии, галерии, библиотеки, читалища, училища по изкуствата и др.

Планираното оптимизиране се отнася до намаляване на трайно незаети щатни бройки извън посочените организации, чието финансиране се урежда чрез делегирани бюджети