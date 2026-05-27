Установиха наличието на манган и ешерихия коли във водата в част от Габрово и села в община Севлиево





Водата в част от кварталите на Габрово и села в Севлиевско е негодна за пиене след наводнението в района. Наличие на манган над допустимите норми е установен във водата в селата Горна Росица, Батошево, Шумата, Добромирка и село Буря.

Установи се наличие на ешерихия коли и колиформи в пробите вода от следните пунктове:

кв. „Бичкиня“, гр. Габрово

с. Батошево /горен край

с. Шумата /долен край

с. Богатово /център

с. Буря /горен край

с. Буря /долен край

Резултатите за наличие на ентерококи, клостридиум перфрингенс и микробно число, ще бъдат отчетени на 28.05.2026 г.

На този етап препоръчваме в населените места с констатирани отклонения в нормите и нестандартни проби, водата от водопроводната мрежа да се използва само за поддържане на хигиената на бита и личната хигиена.