



С приемането на правилата и получаването на разрешение от иранския флот, над 200 кораба преминаха през Ормузкия проток през последната седмица.

Докато Централното командване на САЩ (CENTCOM) обяви, че корабите, които приемат правилата на Иран, няма да имат право да преминават през американската блокада, сега корабите, преминали през пролива, достигат дестинациите си един по един, а получаването на разрешение от Иран за преминаване през този жизненоважен воден път наближава 90-ия си ден.

По отношение на геополитическата реалност и баланса на силите, много западни анализатори приеха, че Иран на практика е достигнал ниво на контрол, което прави много трудно безопасното преминаване през този воден път без иранска координация или толерантност.

Специален доклад на Ройтерс потвърждава, че Иран ефективно е консолидирал контрола си над Ормузкия проток чрез мрежа от полеви мерки и дори транзитни такси.